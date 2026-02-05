Pontenuovo, domenica arriva la festa della polenta

Nuovo appuntamento con la polenta nelle borgate di Sermoneta. Il piatto tipico invernale dei Lepini verrà celebrato questa domenica 8 febbraio 2026 nella borgata di Pontenuovo, nello spazio adiacente la chiesa di San Tommaso D’Aquino, in uno spazio completamente al coperto. La Festa della Polenta è organizzata dall’Associazione Volontari Parrocchia San Tommaso d’Aquino con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Il programma per domenica prevede l’inizio della preparazione della polenta alle ore 7, la santa messa alle ore 11.00, la benedizione dei pani e, alle 12.30, la distribuzione del prelibato piatto, condito con sugo di salsiccia, pomodoro ed olio di oliva locale. Nel pomeriggio ci sarà l’esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

Alla polenta con sugo di salsiccia, così come alla Sagra e Feste della Polenta, è stato attribuito il marchio De.C.O., Denominazione comunale di origine, per il suo forte legame con il territorio. La Festa della polenta rappresenta un momento di incontro per la comunità locale, di svago e soprattutto di condivisione delle tradizioni locali, contribuendo a cementare lo spirito di comunità.