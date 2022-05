Ponti Q4 e Q5, Chiarato (FDI): barriere architettoniche figlie di cattiva politica

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Chiarato, presidente della commissione trasparenza, legalità del Comune di Latina, interviene sul tema della chiusura dei ponti in zona Q4-Q5 di Latina.

“Per l’ennesima volta l’amministrazione comunale guidata dal centrosinistra si dimostra incapace di risolvere i problemi reali dei cittadini – tuona Chiarato – Riscontrata la pericolosità delle infrastrutture a marzo 2021, il Comune ha provveduto alla chiusura dei due ponti siti nei quartieri Q4 e Q5, siamo a giugno 2022 e nulla è cambiato. Il mancato ripristino in tempi ragionevoli della viabilità pedonale – prosegue – rappresenta di fatto una vera e propria barriera architettonica frutto dell’inefficienza della politica che attualmente governa la nostra città. L’inizio della bella stagione aumenta il disagio dei residenti e non solo, che utilizzavano quei percorsi sia per sfruttare i parchi adiacenti nelle giornate di sole, sia per giungere fino al mare tramite il collegamento ciclopedonale. La cronica mancanza di manutenzione sulle infrastrutture cittadine ha come risultato l’aggravamento delle condizioni d’instabilità delle stesse e l’aumento dei costi finali d’intervento per la messa in sicurezza. È necessario cambiare mentalità, come recita un detto prevenire è meglio che curare. Purtroppo si certifica ancora una volta la prassi con cui la maggioranza Coletta affronta i problemi strutturali di Latina, quando qualcosa diventa inagibile si chiude senza avere la certezza di quando si potrà riaprire”.