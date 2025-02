Pontina, al via i lavori: chiusure e restringimenti fino al 31 marzo

Disagi in vista per chi percorre la Pontina: da domani, lunedì 24 febbraio, inizieranno lavori di messa in sicurezza che proseguiranno fino al 31 marzo. L’Anas ha annunciato un piano di interventi che interesserà il tratto tra Roma e Pomezia, con chiusure e restringimenti di carreggiata.

I lavori prevedono l’abbattimento delle piante secche e non più in fase vegetativa tra il km 15+500 e il km 27+500, sia in direzione Roma che Latina. Inoltre, su tutto il tratto che collega Roma a Terracina, passando per Pomezia, Ardea, Aprilia, Cisterna e Latina, saranno possibili chiusure alternate di una corsia, parzializzazioni o chiusure temporanee di svincoli e deviazioni del traffico.

Le limitazioni al traffico saranno adottate per consentire interventi di emergenza o manutenzione straordinaria, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo il tratto compreso tra il km 10+550 e il km 109+200.