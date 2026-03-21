Pontina: camion finisce in una cunetta, traffico verso Roma paralizzato

Un’altra mattinata di disagi per i pendolari della Pontina. Alle prime luci dell’alba di oggi, intorno alle 5:20, un incidente ha coinvolto un mezzo pesante all’altezza del km 22, poco dopo il tratto di Castel Romano in direzione della Capitale.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del camion ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo è piombato all’interno di un’area di servizio, finendo la sua corsa in una cunetta. Nell’impatto, l’autista è rimasto ferito ed è stato prontamente soccorso dai sanitari.

La circolazione è stata deviata su una sola corsia per permettere le operazioni di soccorso e rimozione, sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e le squadre Anas, impegnate a ripulire la carreggiata dai numerosi detriti dispersi.