Pontina, camion in fiamme tra Castel Di Decima e Spinaceto: lunghe code

Mezzo pesante in fiamme sulla Pontina, poco dopo pranzo, al chilometro 17 all’altezza di Castel Di Decima, in direzione Roma. Chiusa la corsia di sorpasso per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

La circolazione ha subito un forte rallentamento. Ancora dopo le 4 si registravano code in aumento anche sulla strada provinciale 104b, tra via di Pratica e Spinaceto in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto oltre al personale dei vigili del fuoco è intervenuta la polizia stradale e il personale Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Già questa mattina molteplici sono stati i disagi per i viaggiatori sulla strada regionale. verso le 9 infatti si sono formate code sulla carreggiata in direzione di Latina, per un incidente tra Spinaceto ed il Raccordo. Due ore prima un altro sinistro è avvenuto all’altezza di Aprilia, in direzione di Campoleone – Lanuvio.

