Pontina chiusa, grande incendio a Castel Romano

Giornata di passione per i tanti che si sono trovati a circolare lungo la Statale Pontina nel primo pomeriggio. Arteria di traffico spezzata in due dall’incendio di sterpaglie divampato all’altezza dell’uscita di Castel Romano nei pressi di Cinecitta’ World. L’incendio ha reso necessaria la chiusura temporanea della Pontina in entrambe le direzioni di marcia, al km 22,100.

Le fiamme hanno coinvolto anche un camion posteggiato per la vendita di generi alimentari ed un’auto.

Sul posto il personale Anas, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza. A cadenza quasi annuale si presenta l’emergenza incendi estivi, che, legati alle elevatissime temperature di questi giorno, minacciando seriamente la Pontina, mettendo a rischio l’incolumità di chi è in transito. Tantissimi i pontini che hanno dovuto stravolgere la giornata, non potendo rientrare a casa direttamente attraversando la consueta strada.