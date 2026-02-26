Pontina chiusa, incidente con tre feriti all’altezza della Bassianese

A causa di un incidente, la carreggiata in direzione Roma della Strada statale 148 Pontina è stata temporaneamente chiusa nel territorio comunale di Latina.

Il sinistro si è verificato al km 78,000 all’ altezza della Bassianese e ha coinvolto quattro autovetture, provocando il ferimento di tre persone, tra cui due bambini.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza del tratto interessato, il traffico è stato deviato sulla viabilità limitrofa.

Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della circolazione e nel ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.