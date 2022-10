La SS148 nuovamente chiusa in direzione sud all’altezza di Aprilia, a causare ciò è stato un maxi tamponamento al km 40 coi il coinvolgimento di quattro auto ed un altrettanto numero di feriti.

Il servizio ANAS assieme alla Polizia Stradale si trovano sul posto per condurre la viabilità, momentaneamente deviata in via Apriliana, per permettere ai soccorsi di agire in sicurezza.