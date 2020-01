Chi la percorre ogni giorno ha notato come molti tratti della Pontina siano stati finalmente risistemati. Anas (gruppo FS italiane), ha annunciato che i lavori di ripristino della pavimentazione continueranno fino al 31 gennaio 2020 in direzione Roma.

Saranno effettuati in tratti saltuari (dal km 68,00 al km 10,550) e sarà necessario un restringimento di carreggiata: il transito sarà consentito sempre su una corsia. Per particolari e necessarie esigenze lavorative verranno istituite, temporaneamente, uscite obbligatorie sulla viabilità locale.

I cantieri saranno attivi dalle 21.30 di oggi, 21 gennaio, alle 24 del 31 gennaio e i lavori verranno eseguiti in più fasi sia diurne che notturne.

Gli interventi rientrano in un investimento del valore di 8 milioni di euro. Ulteriori analoghi interventi sono già programmati per ulteriori 9 milioni di euro.

Comunicando le informazioni utili sui lavori Anas ricorda anche la campagna "Quando guidi, Guida e Basta!" No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Le informazioni sul traffico si possono trovare invece con l'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

