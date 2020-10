Pontina, incidente a Campoverde: camion si ribalta in direzione Latina

Giornata nera sulla Pontina per i pendolari che ogni giorno la percorrono per andare a lavoro e per chi semplicemente si è imbattuto nell’incidente.

Poco prima delle 13 un rocambolesco sinistro ha visto coinvolto, all’altezza di Campoverde, via dei Cinque Archi, un mezzo pesante che si è ribaltato sulla strada, un trattore e due auto. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per assistere i feriti.

Gli agenti della polizia stradale di Aprilia hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa fino alle 15 per permettere i soccorsi e di recuperare i mezzi. L’uscita obbligatoria era stata prevista a Campoverde nord.

Lunghe code sono ancora presenti sulla SS148 tra Aprilia e Campoverde, verso il capoluogo pontino.