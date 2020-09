Un incidente stradale è avvenuto sulla Pontina dopo le 8 di questa mattina, 10 settembre. La carreggiata è provvisoriamente chiusa in direzione Roma al chilometro 28,800 all’altezza Pomezia. Il traffico è deviato lungo via Naro. Si registrano code per circa 7 km, come puntualmente indicato sui social anche dai pendolari che ogni giorno percorrono la statale

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.