Pontina, incidente mortale: pedone investito a Pomezia. Strada chiusa

Un pedone è stato investito ed è morto questa mattina sulla Pontina, al chilometro 33.200, all’altezza di Pomezia, nella frazione Castagnetta. Il secondo investimento di una persona a piedi dopo quello del 1 dicembre scorso, in cui perse la vita Raffaele Marando.

La strada statale 148 è temporaneamente chiusa in direzione Roma. Al momento è stata disposta l’uscita obbligatoria su via Laurentina ed è chiusa la rampa che da via Laurentina permette l’immissione sulla Pontina.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine al fine di svolgere tutte le attività del caso e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.