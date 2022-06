Pontina, terribile incidente in direzione Roma. Traffico in tilt

Ancora un terribile incidente sulla strada Pontina. Due auto sono entrate in collisione e dopo lo scontro una vettura si è più volte ribaltata su se stessa. Traffico paralizzato in direzione Roma, all’altezza dello svincolo per Torvajanica, tra Aprilia e Pomezia.

Il traffico è stato deviato su via Pontina Vecchia fino alla riapertura delle sede stradale. Sul posto la Polizia Stradale ed il personale del 118 che ha trasportato i feriti in codice rosso in ospedale.

A creare disagi e rallentamenti anche altri due sinistri, un triplo tamponamento all’altezza del chilometro 45, ed un altro al chilometro 42 ad Aprilia, che ha generato chilometri di coda in direzione di Roma.