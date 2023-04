Pontini in Europa, Procaccini:”Soddisfazione per nuove regole Dop e Igp”

Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia, co-presidente Ecr al Parlamento Europeo di Strasburgo e componente della commissione Agri, è intervenuto riguardo l’approvazione in commissione Agricoltura del nuovo regolamento sulle Dop e Igp. Regolamento che consentirà di tutelare al meglio l’eccellenze produttive italiane e locali. Queste le parole:

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in commissione Agricoltura del Parlamento europeo del nuovo regolamento sulle Dop e Igp che ci consente di tutelare

meglio le nostre eccellenze produttive”.

“Con il voto si e’ introdotto l’obbligo di utilizzare almeno il 50% delle materie prime prodotte nel Paese di appartenenza del marchio Igp, nonche’ l’obbligo di indicare

il nome del soggetto produttore in etichetta. Questo, unito all’estensione al mercato online della protezione “ex officio” (l’istituzione che impone a uno Stato membro di intervenire in

difesa di una Ig anche di un altro Paese), permettera’ all’Italia di difendere le proprie denominazioni agricole in modo piu’ incisivo. Ad oggi, infatti, molti dei nostri prodotti soffrono forti attacchi commerciali legati al cosiddetto Italian Sounding che sminuisce il valore delle nostre produzioni sul mercato internazionale. E’ un impegno che il Governo italiano ha preso con i suoi cittadini e per il quale anche noi a Bruxelles ci battiamo da tempo”.