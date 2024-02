Pontini in Regione, Palazzo:”Pronti 70mln per la transizione energetica”

“Circa 70 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese del Lazio destinati all’efficientamento energetico e al sostegno dei processi produttivi sostenibili. È questa la somma che abbiamo voluto stanziare su proposta del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, di concerto con me e con l’assessore Sviluppo Economico Roberta Angelilli. Imprimiamo una spinta decisiva verso la transizione energetica”.

Lo dichiara in una nota l’assessore Ambiente, Transizione Energetica, Turismo e Sport della Regione Lazio Elena Palazzo.

“Abbiamo compiuto un primo grandissimo passo verso la transizione energetica – afferma l’assessore Elena Palazzo -. Siamo entrati nella fase attuativa del Programma Regionale Fesr Lazio 2021-2027 e con la nostra delibera approviamo le linee di indirizzo in vista degli imminenti Avvisi Pubblici: abbiamo impegnato 70 milioni di euro. Una parte di questi, 40 milioni, sarà finalizzata ad azioni volte alla produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico; la parte restante, 30 milioni, per investimenti per il passaggio all’economia circolare e per l’introduzione di eco innovazioni”.

“Grazie a questo importante impegno, puntiamo a creare un vero e proprio modello Lazio, ponendoci come capofila di azioni strategiche che ci portino a una concreta transizione, intesa come occasione di rilancio per l’economia regionale – spiega l’assessore -. Sosteniamo il mondo delle piccole e medie imprese accompagnandole in un passaggio necessario, radicale e definito verso un nuovo modo di concepire i modelli produttivi. Si punta all’azzeramento degli sprechi attraverso un’economia circolare e l’utilizzo e sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. Particolare attenzione verrà data, così come suggerisce lo stesso Documento di Attuazione, al settore turistico ricettivo, un ambito cui scommettere e che si candida ad essere uno dei motori trainanti della nostra economia”.

“I tempi per questa trasformazione sono maturi e siamo orgogliosi di aver contribuito a dare la spinta propulsiva decisiva. Il prossimo passo, nell’ambito delle risorse Fesr – conclude l’assessore Palazzo – sarà quello rivolto all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, per i quali a breve prevediamo di approvare le linee guida per gli avvisi pubblici”.