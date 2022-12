Pontinia: 500mila per migliorare campo sportivo, strade ed edifici

Due finanziamenti per migliorare e ristrutturare il campo sportivo, gli edifici comunali e le infrastrutture stradali della città di Pontinia. L’amministrazione comunale ha ricevuto dei fondi, il primo da 400mila euro per il recupero, l’adeguamento ed il potenziamento del campo sportivo ‘Riccardo Capuruscio’; il secondo da circa 115mila euro per la messa in sicurezza di edifici comunali e strade.

Così in una nota spiega Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio:

”Ci siamo resi portavoce delle istanze degli amministratori locali nelle leggi di stabilità della Regione Lazio, ora finalmente la concessione dei finanziamenti straordinari è realtà. Continueremo a sostenere con forza le esigenze e le richieste del territorio, ringraziando in modo particolare l’ex assessore Giovanni Bottoni che si è sempre speso per risolvere tali criticità di concerto con il sindaco Eligio Tombolillo.

Certamente il campo sportivo comunale cambierà il volto grazie ai finanziamenti attesi da anni, assicurando una struttura all’avanguardia alle nuove generazioni e alle società sportive”. Conclude il capogruppo regionale della Lega.