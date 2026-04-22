Pontinia, a breve la chiusura dei lavori del nuovo asilo nido a Quartaccio

L’apertura è ormai a un passo. Nella frazione di Quartaccio, alle porte di Pontinia, il cantiere del nuovo asilo nido è entrato nella sua fase conclusiva, segnando il successo di un intervento strategico per il potenziamento dei servizi scolastici locali. L’opera, che a breve sarà riconsegnata alla cittadinanza, è stata realizzata grazie ai fondi del Pnrr(Missione 4), con un investimento complessivo che ha visto il Comune di Pontinia aggiungere 124mila euro di fondi propri agli 864mila euro del finanziamento europeo.

La nuova struttura è stata concepita seguendo i più moderni standard di sicurezza, impiantistica e arredo, con l’obiettivo di offrire un ambiente stimolante e sicuro per 30 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Si tratta di un tassello fondamentale per la valorizzazione delle periferie, pensato per dare una risposta concreta alle necessità delle famiglie del territorio. Il sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo, ha espresso grande soddisfazione per l’imminente inaugurazione:

“Si tratta di un’importante novità nel nostro programma di valorizzazione delle periferie e di un servizio di fondamentale importanza per la comunità e in particolare per le giovani coppie del nostro territorio. A breve ci verrà consegnato il cantiere e programmeremo una cerimonia di inaugurazione.”

Il primo cittadino ha poi voluto ringraziare la squadra che ha permesso il raggiungimento dell’obiettivo in tempi rapidi e con risultati eccellenti:

“Il mio ringraziamento va al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Massimo Mantova, all’Architetto Eleonora Daga per aver supervisionato il progetto e agli uffici per l’ottimo lavoro svolto. Una citazione in particolare, infine, per la ditta appaltatrice: l’Edil.Pi.Ma. di Monte San Giovanni Campano ha eseguito l’intervento in modo impeccabile”.