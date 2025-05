Pontinia, aggredito dal branco: denunciati cinque indiani

Sono stati identificati e denunciati i cinque giovani ritenuti responsabili dell’aggressione avvenuta lo scorso 2 maggio ai danni di un ragazzo di 20 anni. I Carabinieri della Stazione di Pontinia hanno concluso le indagini nel pomeriggio di ieri, individuando i presunti autori grazie a una mirata attività investigativa.

Si tratta di cinque cittadini indiani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti nel territorio pontino. Due di loro erano già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, i cinque avrebbero insultato e colpito la vittima per ragioni banali, agendo in gruppo.

Decisiva è stata la querela sporta dal giovane aggredito, che ha permesso ai militari di avviare gli accertamenti e stringere il cerchio attorno ai responsabili. Per tutti è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di concorso in percosse.