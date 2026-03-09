Pontinia, al Fellini arriva Martufello con “Il Burino Gentiluomo”

Questo sabato alle ore 21 arriva il terzo appuntamento della stagione al Teatro Fellini di Pontinia. Il pubblico potrà assistere a “Il Burino Gentiluomo”, lo spettacolo scritto e diretto da Pierfrancesco Pingitore e interpretato da Martufello, protagonista di una serata all’insegna dell’ironia e del racconto di costume.

Con questo spettacolo, l’artista setino porta in scena una nuova tappa del suo percorso artistico: ne “Il Burino Gentiluomo” l’ironia resta il filo conduttore, ma si arricchisce di una riflessione più matura sul nostro tempo. Le storie, le battute e i ricordi che scorrono sul palco diventano così uno specchio divertito della società contemporanea, tra costume e malcostume, osservati con lo sguardo disincantato di chi non rinuncia alla leggerezza ma non perde l’occasione di dire la sua.

Il risultato è un lungo monologo che scorre con ritmo serrato, costruito su aneddoti, osservazioni e gag che cambiano continuamente direzione, sorprendendo lo spettatore e rinnovando di volta in volta il rapporto con la platea. Senza mai cercare la posa dell’intellettuale, Martufello resta fedele alla sua cifra più autentica, quella di un narratore popolare che parla come “uno di noi”, con schiettezza e ironia, mettendo sempre al centro il rispetto e il coinvolgimento del pubblico.

Un inizio col botto

La stagione del teatro pontino prosegue così nel segno del successo, dopo un avvio che ha registrato un’ottima partecipazione di spettatori. L’apertura con “Ventiquattro Ore”, la commedia apocalittica firmata da Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli, ha conquistato il pubblico con un mix di ironia e riflessione. I consensi sono poi proseguiti con “Oggi Sposo”, monologo brillante scritto e interpretato da Matteo Cirillo, con la regia di Duilio Paciello, spettacolo capace di parlare con autenticità a spettatori di ogni età.

“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico in questi primi appuntamenti di stagione. Il teatro vive dell’incontro con gli spettatori e vedere la sala partecipare con entusiasmo è il segnale più bello. Questa è una stagione di ripartenza, costruita con grande attenzione alla qualità degli spettacoli e alla varietà delle proposte – sottolinea il direttore artistico Pierluigi Polisena – L’auspicio è che questa mezza stagione possa continuare a crescere e a raccogliere gli stessi consensi, accompagnando il pubblico del Teatro Fellini di Pontinia in un percorso fatto di emozioni, divertimento e buon teatro”.

Prossimi appuntamenti

Il cartellone del Teatro Fellini di Pontinia proseguirà sabato 28 marzo alle ore 21.00 con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, interpretato da Giorgio Colangeli e Tommaso Cuneo, uno spettacolo originale e satirico che rilegge il purgatorio del sommo poeta con uno sguardo sorprendente e contemporaneo. Il botteghino è aperto dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni su abbonamenti e biglietti è possibile contattare il teatro ai numeri 0773.337014 o 351.3918165 oppure consultare il sito ufficiale www.teatrofellini.it