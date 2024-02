Pontinia, arriva lo spettacolo ”Il bel canto poplirico”

Ritorna la quinta edizione de ”Il Bel Canto PopLirico” creato e diretto da Milena Zuppardo. L’appuntamento è il 3 marzo ore 20,30 presso il Teatro Fellini di Pontinia.

“Finalmente dopo quattro anni di chiusura riusciamo a portare in scena uno spettacolo del tutto nuovo, più ricco e colorato. Abbiamo aggiunto nuovi quadri, tra cui ‘La Llorona’, ‘Miracl’e, ‘Olimpià”.

Milena Zuppardo è nelle scene musicali da oltre 30 anni come cantante, cantante lirica, jazz, blues, ecc.. Inoltre è insegnante presso il Laboratorio Musicale G.A.C. e direttore dei Gospel Angels Choir di Latina. Gli artisti porteranno in scena varie arie d’Opera tra le più famose, come Casta Diva di V. Bellini, O mio Babbino Caro di G. Puccini e non mancheranno i canti popmoderni eseguiti da Edgardo Torregrossa, Manuela Martelli e Francesca Martelli. Inoltre, ritroviamo anche il Fantasma dell’opera, Roxanne del Moulin rouge e tanti altri del tutto nuovi e rinnovati. Video, audio e scenografia sono a cura di Francesco Franzese.

Per info, ci trovate sui Social “Il Bel Canto PopLirico”.

Biglietti in prevendita al numero 328 0259739

ilbelcantopoplirico@libero.it