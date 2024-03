Pontinia, con il coltello religioso Sikh: denunciato lo stesso

Rientra fra gli obblighi religiosi della comunità Sikh, il presentarsi in pubblico mostrando chiaramente la loro identità religiosa, simboleggiata dalle cosiddette “cinque kappa”: kesh (capelli e barba lunghi, mai tagliati), kamba (un pettine che va tenuto fra i capelli), kara (un braccialetto), kachera (un complemento di abbigliamento che copre le parti intime), e il Kirpan (o coltello).

Nonostante la spiegazione dell’obbligo religioso, è stato denunciato in stato di libertà un cittadino classe 2003 residente a Pontinia, trovato in possesso proprio del coltello tipico Sikh, per il reato di porto abusivo di arma bianca.

Tuttavia come detto, il ragazzo ha tentato di giustificare il possesso del coltello con una regola di vita della comunità Sikh, che prevede appunto il portare al seguito un coltello chiamato Kirpan.