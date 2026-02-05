Pontinia, controlli anti-caporalato: nei guai un imprenditore agricolo

Controlli dei Carabinieri a Pontinia contro il fenomeno del caporalato. I militari della Stazione locale e della Compagnia di Latina, con il supporto dell’Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato un’azienda agricola del territorio.

Il titolare, un 73enne del posto, è stato denunciato per aver impiegato due lavoratori stranieri non regolarmente assunti. Le violazioni hanno portato alla sospensione dell’attività e all’applicazione della maxi sanzione per lavoro irregolare.

Durante i controlli sono emerse anche carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Complessivamente sono state elevate ammende per oltre 5.500 euro e sanzioni amministrative superiori a 12.000 euro. L’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.