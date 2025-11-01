Pontinia, controlli contro il caporalato: sanzionato allevatore

Mattinata di controlli nelle campagne di Pontinia, dove i Carabinieri della Stazione locale, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato un accesso ispettivo in un’azienda zootecnica specializzata nell’allevamento di bovini da latte, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del caporalato e delle irregolarità sul lavoro.

Dalle verifiche è emerso che il titolare dell’azienda, un 30enne del posto, non aveva adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la formazione dei dipendenti e la redazione del documento di valutazione dei rischi. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero e sanzionato con ammende per oltre 2.500 euro.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno controllato anche la posizione di un lavoratore di origine indiana, risultato regolarmente assunto e in regola con il permesso di soggiorno.