Pontinia, dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri

Notte movimentata a Pontinia, dove un intervento dei Carabinieri si è trasformato in un arresto. A finire in manette è stato un uomo di 36 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Tutto è iniziato dopo una segnalazione arrivata al 112: nei pressi di un’attività commerciale c’era un uomo che, secondo quanto riferito, stava creando disturbo alla clientela. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Latina Borgo Grappa e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, che hanno trovato il 36enne in evidente stato di agitazione.

Alla richiesta di identificarsi, l’uomo avrebbe opposto un netto rifiuto. La situazione, nel giro di pochi istanti, è degenerata: il 36enne avrebbe iniziato a insultare e minacciare i Carabinieri, arrivando poi ad aggredirli fisicamente. Durante le fasi concitate dell’intervento, uno dei militari è caduto riportando lievi lesioni.

Bloccato dai Carabinieri e fatto salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in caserma, l’uomo non si sarebbe calmato. Al contrario, avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento provocatorio e minaccioso, colpendo ripetutamente con calci lo sportello della vettura fino a danneggiarlo.

Per il 36enne è quindi scattato l’arresto in flagranza. L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.