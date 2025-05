Pontinia dice addio alla Serie A1: l’Handball Club non si iscriverà al campionato 2025/2026

Dopo cinque stagioni ad altissimo livello, l’Handball Club Pontinia chiude il proprio percorso nella massima serie nazionale femminile. Una scelta difficile, annunciata ufficialmente dalla società, che ha deciso di non iscrivere la prima squadra al campionato di Serie A1 2025/2026. Una notizia che segna la fine di un ciclo vincente e intenso, ma che al tempo stesso apre la porta a un nuovo inizio.

La formazione pontina ha rappresentato con orgoglio la città di Pontinia in tutta Italia e anche in Europa, partecipando con continuità alle Finals di Coppa Italia e a diverse competizioni continentali. Sempre tra le protagoniste della Serie A1, l’H.C. Pontinia ha saputo coniugare risultati sportivi, identità territoriale e una visione ambiziosa del proprio progetto. Un progetto che, oggi, si interrompe a causa delle difficoltà nel reperire nuove risorse economiche e commerciali pronte a sostenere il club verso nuovi traguardi.

“Dopo cinque stagioni straordinarie e a seguito di una lunga e profonda riflessione, facciamo questa scelta difficile ma ponderata e presa con senso di responsabilità e trasparenza – ha spiegato il presidente Mauro Bianchi – Le difficoltà nel reperire risorse economiche e altre realtà commerciali pronte ad affiancarci, unite alla mia personale e improvvisa necessità di dedicare tempo alla mia salute, hanno reso indispensabile fermarsi e ridefinire il percorso del nostro Club”.

Un annuncio carico di emozione, in cui Bianchi ha voluto mettere al centro anche la propria condizione personale: “Il mio stato di salute richiede attenzione e un tempo personale, perché devo affrontare qualcosa che va oltre il campo, oltre lo sport. Qualcosa che, a livello personale, è molto più grande di me. Fermarci oggi non significa arrenderci ma proteggere ciò che abbiamo costruito, rigenerare energie e preparare un futuro ancora più solido”.

Quella dell’Handball Club Pontinia non è però una chiusura definitiva. La società ha già comunicato che continuerà a investire nel proprio settore giovanile e nel progetto della Serie B maschile, portando avanti attività sportive e sociali che hanno sempre rappresentato l’identità del club. L’attenzione verso i ragazzi e le ragazze del territorio, i progetti scolastici, l’inclusione e la formazione rimangono colonne portanti del nuovo percorso.

Nel frattempo, l’addio alla Serie A1 è stato comunicato per tempo a tutte le giocatrici, allo staff e ai collaboratori, così da garantire loro la possibilità di programmare il proprio futuro professionale con serenità.

Una pagina si chiude, ma la storia dell’H.C. Pontinia continua. Con la stessa passione, forse ancora più forte.