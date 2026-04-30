Pontinia, esplosione all’Ottaviani di Mazzocchio: fuga di ammoniaca

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio nella zona industriale di Mazzocchio, a Pontinia, dove un’esplosione all’interno dell’ex stabilimento Ottaviani ha provocato la rottura di una conduttura e una massiccia fuoriuscita di ammoniaca.

Sarebbero circa 5mila i litri di sostanza dispersa, ed scattatto il piano di emergenza.

L’intera area industriale è stata isolata e il tratto della provinciale Marittima, che costeggia il sito è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza.

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e personale sanitario. In corso le operazioni per mettere in sicurezza l’impianto e contenere la nube tossica. Da chiarire le cause dell’incidente.