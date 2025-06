Pontinia, estate piena di eventi: il clou con Raf

Tutto pronto a Pontinia per una nuova, ricchissima edizione dell’Estate Pontiniana. Lo ha annunciato l’assessore comunale alla Cultura e alle Manifestazioni, Maria Rita D’Alessio, come sempre mobilitata nei preparativi e nella cura di ogni dettaglio: “Abbiamo organizzato un fitto calendario di appuntamenti, proponendo importanti conferme ed interessanti novità. Il clou sarà naturalmente riservato ai giorni di festeggiamento per la Patrona Sant’Anna, con una serie di grandi nomi pronti ad incantare i presenti in piazza Indipendenza. Sono entusiasta del programma che abbiamo allestito e sono certa che saranno in tanti a visitare la nostra città in quei giorni”. L’apertura ufficiale sarà riservata come sempre al tradizionale spettacolo delle Majorettes “White Flower” di Stefania Calabresi, chiamate ad esibirsi in piazza Indipendenza alle 18 di sabato 21 giugno. Il palco allestito nel cuore della città ospiterà poi i saggi e gli spettacoli di alcune scuole divenute un fiore all’occhiello per l’intero territorio a livello nazionale: il 29 giugno si esibirà l’Asd Modulo Centro Studi Danza di Francesca Cristofoli; l’11 luglio toccherà al Centro D’Arte Prisma di Serena Pacioni con lo spettacolo di danza “Duemila”; il 12 luglio spazio invece a “Petali Rosa” di Rosa Nalli con “Le Cirque Dansant”; il giorno dopo ribalta per l’Asd Creale Danza con “Magic Circus”. Tra le varie proposte spicca poi una bella novità per la serata del 3 agosto: “I nostri talenti sotto le stelle”, particolare vetrina riservata ad alcuni artisti locali già distintisi in ambito musicale e pronti al grande debutto “live” davanti al pubblico della loro città. La Festa per antonomasia, tra le più conosciute e seguite a livello regionale, sarà introdotta da un concerto in piazza Pio VI, il 23 luglio alle 21: ad esibirsi saranno la Corale Sant’Anna, la Corale Polifonica “Città di Pontinia” e la Banda Musicale “Gabriele De Iulis”. Dal giorno successivo spazio alle emozioni con “Daniele si nasce”, un tributo a Renato Zero ad opera di un grande protagonista dei talent televisivi più volte “sponsorizzato” da Giorgio Panariello come il principale alter ego del cantautore romano. Il 25 luglio animerà Pontinia con i suoi ritmi e la sua simpatia il “Ladro di Biciclette” per eccellenza, l’esplosivo Paolo Belli accompagnato dalla sua band. La sera di Sant’Anna avrà invece per protagonista una voce storica per la musica leggera nazionale: il conosciutissimo Raf, impegnato proprio in questo periodo a celebrare il 40esimo anniversario della sua inossidabile hit “Self Control”. I quattro giorni della festa culmineranno poi il 27 con il “padrone di casa” Lele Sarallo, pronto a far ballare e divertire tutti con un format del tutto inedito dal titolo “Stereo 90”. Sant’Anna sarà celebrata inoltre con una bella novità, o meglio, con un gradito ritorno: quello della lotteria, con in palio un’auto e tanti altri importanti premi. “L’Estate Pontiniana – ha assicurato l’assessore D’Alessio – vivrà il suo clou nei giorni di Sant’Anna ma continuerà a stupire fino ai primi di settembre: ci saranno numerosi eventi di svariato genere, tutti da scoprire nei dettagli e da vivere fino in fondo!”.