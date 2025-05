Pontinia, ex Miralanza: scoppia il caso con un esposto del sindaco

Il sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo ha presentato un esposto formale al Luogotenente Maresciallo Stefano De Rinaldis, comandante della Stazione dei Carabinieri di Pontinia, in merito alla presenza sospetta di rifiuti interrati nell’area dell’ex stabilimento Miralanza, sito oggetto di un progetto per la realizzazione di un impianto a biogas.

L’esposto nasce a seguito della ricezione, in forma anonima, di alcune fotografie che mostrano scavi nel terreno con la presenza visibile di materiali non identificati, presumibilmente rifiuti. Le immagini, unite ai racconti di numerosi cittadini – tra cui ex operai della Miralanza – suscitano forti dubbi e perplessità, tali da richiedere un immediato approfondimento da parte delle autorità competenti.

Tali segnalazioni, a oggi, non risultano supportate da accertamenti ufficiali o da esiti di indagini, e proprio questa mancanza di verifiche alimenta le preoccupazioni dell’Amministrazione comunale.

Prossimamente, sull’area in questione verrà avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), passaggio decisivo per l’eventuale realizzazione dell’impianto. Dall’analisi della documentazione finora presentata, emergono tuttavia forti dubbi sull’adeguatezza delle indagini ambientali condotte: in particolare, risultano carenti o del tutto assenti approfondimenti sullo stato del suolo e sull’eventuale presenza di rifiuti interrati.

Per questo motivo, il Comune di Pontinia chiede ufficialmente l’integrazione delle indagini ambientali e l’esecuzione di controlli supplementari, indipendenti e trasparenti, da parte degli enti competenti, prima di ogni ulteriore autorizzazione. Alla luce delle evidenze fotografiche ricevute e delle segnalazioni raccolte, si ritiene necessario adottare ogni misura utile a prevenire rischi per la salute pubblica e l’ambiente.

L’Amministrazione comunale si augura che venga posta la massima attenzione nelle valutazioni del caso e ribadisce il proprio impegno a tutela della legalità, della sicurezza sanitaria e del territorio