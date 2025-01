Pontinia, food packaging: l’Europack entra nel gruppo Piber

Lo stabilimento Europack Srl di Pontinia, attivo dagli anni ’90 nella termoformatura di contenitori rigidi in plastica per HORECA e GDO, entra a far parte del Gruppo Piber. L’operazione è avvenuta tramite la controllata Tecnofoodpack SPA, che ha acquisito una quota di controllo da Cuki Cofresco Srl.

Con 40 addetti, 13 linee di termoformatura e 3 di estrusione, Europack ha registrato nel 2024 un fatturato di oltre 12 milioni di euro. L’acquisizione rafforza la presenza del Gruppo Piber nel mercato del packaging alimentare rigido, portando a 4 stabilimenti produttivi, circa 650 dipendenti e un giro d’affari di 130 milioni di euro.

L’operazione rientra nella strategia di crescita del gruppo, che punta a sinergie produttive, ampliamento dell’offerta e incremento della capacità produttiva. Lo stabilimento di Pontinia, in particolare, aggiunge un know-how specifico sugli imballaggi in PP e PET, conformi alle più recenti normative PPWR su riciclabilità e contenuto di riciclato.