Pontinia, Fratelli d’Italia contrario a un impianto rifiuti nel comune

Fratelli d’Italia Pontinia, per voce del coordinatore comunale, Massimiliano Antelmi, risponde alle dichiarazioni del sindaco e presidente della provincia di Latina Medici sulla possibilità di un impianto per il trattamento rifiuti nel comune.

Nell’ultima conferenza dei sindaci il primo cittadino aveva chiesto ai partecipanti la disponibilità per la costituzione di un Consorzio e ad ospitare eventuali impianti sulla base delle decisioni adottate dallo stesso.

Essendo baricentrico sul territorio, un sito a Pontinia sarebbe capace di favorire la mobilità, contenendo i costi di trasporto e di conferimento.

“Sembrerebbe tuttavia che non esista – ha però sindacato Antelmi – un piano industriale con i relativi costi né è noto a quanto ammonterebbero le quote per ogni comune e né tanto meno si è costituito l’Ato. Tutto pare scorretto, in quanto la popolazione va informata così come sancito dallo statuto comunale. O almeno questo è quello che dovrebbe succedere in una democrazia partecipata”.

“In questo contesto ho convocato il direttivo di Fratelli d’Italia e gli iscritti per concordare quale iniziativa intraprendere a in risposta a tale proposta del sindaco. All’unanimità si è ribadito che Pontinia ha già dato in termini di rifiuti e non appare – ha concluso Antelmi – giusto avallare iniziative di altri impianti nel Comune. Per questo si è deciso che Fratelli d’Italia si impegnerà nel coinvolgere la cittadinanza per avviare una consultazione popolare, così come sancito dallo statuto comunale”.