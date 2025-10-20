Pontinia, fugge al posto di blocco e ammette l’uso di droga: denunciato 31enne

A Pontinia, un controllo stradale dei carabinieri si è trasformato in un inseguimento. Un 31enne di origini marocchine, residente a Priverno, alla vista dei militari ha dapprima accostato la sua auto, ma quando gli è stato chiesto di mostrare i documenti, ha improvvisamente premuto sull’acceleratore e si è dato alla fuga per le vie del centro.

Dopo un breve inseguimento, l’uomo è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce. I carabinieri, hanno poi scoperto che il veicolo risultava intestato a un 54enne di Sabaudia, titolare di un’azienda agricola. Raggiunta l’azienda, i militari hanno appreso che il fuggitivo era un dipendente e che aveva in uso l’auto per motivi di lavoro.

Poco dopo, lo stesso 31enne è tornato sul posto con la vettura. Ai militari ha dichiarato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, ma si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test per uso di droghe.