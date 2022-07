Pontinia, furgone contro un albero: un morto ed un ferito

Un furgone contro un albero, un morto sul colpo ed un ferito grave. E’ il tragico bilancio dell’incidente di questa notte sulla Migliara 47, a Pontinia.

Ha perso la vita un uomo di 43 anni, mentre è in prognosi riservata il passeggero. In base a quanto ricostruito, si tratterebbe di un incidente autonomo, in cui il conducente del furgone ha perso il controllo uscendo di strada.

Impatto terribile, nulla da fare per l’uomo, già deceduto all’arrivo dei sanitari del 118. Trasportato d’urgenza in ospedale la persona al suo fianco.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Rilievi stradali dei carabinieri.