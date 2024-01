Pontinia, giovane cerca di rubare da un’auto in sosta: arrestato

Arrestato un giovane indiano per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri di Sabaudia hanno arrestato un ragazzo classe 2000 senza fissa dimora in Italia per essersi introdotto all’interno di un’auto in sosta a Pontinia, e ha tentato di rubare degli oggetti non riuscendo nell’intento, poiché nell’immediatezza giungeva una pattuglia dei militari allertati dalla proprietaria del mezzo. Il giovane, alla vista dei militari si è dato alla fuga ma è stato prontamente fermato e arrestato.