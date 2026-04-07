Pontinia, gran finale al “Fellini” l’11 aprile con Pippo Franco

Ultimi appuntamenti per “La mezza stagione” del Teatro Fellini di Pontinia. Sabato 11 aprile alle ore 21 sul palco arriva Pippo Franco con “Il Grande Viaggio. Il suono e la parola”, spettacolo che chiude ufficialmente il cartellone.

Un racconto teatrale che ripercorre il percorso artistico e umano dell’artista, tra comicità, memoria e riflessione, in un equilibrio tra leggerezza e profondità che ha sempre contraddistinto la sua carriera.

Dopo la chiusura della stagione, spazio a un evento fuori programma: domenica 26 aprile andrà in scena “L’Addio”, produzione del Teatro Fellini con la TF Academy. Una commedia brillante ambientata in un monastero, tra equivoci, colpi di scena e situazioni paradossali.

Il sipario cala così su una stagione che ha animato la scena culturale pontina, pronta a lasciare spazio ai nuovi progetti del teatro.