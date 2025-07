Pontinia, grande successo e partecipazione per la festa di Sant’Anna

Una grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato l’edizione 2025 della festa di Sant’Anna a Pontinia, che si è conclusa ieri con numeri significativi in occasione del 90° anniversario della fondazione della città. Le quattro serate, organizzate dall’Assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni, hanno portato in piazza Indipendenza migliaia di persone provenienti da tutta la provincia, premiando l’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Eligio Tombolillo.

Dopo l’apertura con il tributo a Renato Zero “Daniele si nasce”, il palco ha ospitato Paolo Belli e la sua Big Band, quindi Raf, che ha celebrato i 40 anni di “Self Control” davanti a una folla gremita. Il gran finale è stato affidato allo show “Stereo90” di Lele Sarallo, che ha coinvolto tutto il pubblico in una piazza piena, ma ordinata e sicura grazie all’organizzazione e al presidio delle forze dell’ordine e della Protezione Civile.

L’assessore Maria Rita D’Alessio ha espresso soddisfazione per il successo della manifestazione, sottolineando l’apporto della Pro Loco, delle attività commerciali e degli uffici comunali, oltre al comportamento esemplare del pubblico: “C’è stato un autentico spiegamento di forze dell’ordine per gestire la moltitudine di persone arrivate in città: ringraziamo i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale, i Vigili Urbani e la Protezione Civile. I volontari di quest’ultima, tra l’altro, sono stati impeccabili nel gestire i rapporti con gli artisti e con gli spettatori. Voglio sottolineare il composto comportamento del pubblico: infatti sabato numerosissimi fans erano appostati sotto il palco sin dalle 16 per assicurarsi il posto in prima fila per assistere al concerto di Raf e ho potuto apprezzare il grande rispetto da parte di tutti per l’intera serata. Ringrazio loro e ringrazio quanti hanno partecipato, così come desidero evidenziare l’apporto fattivo della Pro Loco, fondamentale anche per la gestione della lotteria, e delle attività commerciali. Una citazione a parte la meritano il mio assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni nella persona della funzionaria, Francesca Pacilli, che ha coordinato tutti gli eventi, e gli uffici comunali tutti , impeccabili nel gestire un’organizzazione così meticolosa che hanno saputo risolvere anche le problematiche dell’ultimo momento, inevitabili per una macchina organizzativa imponente come quella di queste quattro giornate”.

La programmazione estiva proseguirà ora con nuovi appuntamenti, a partire dal concerto gratuito della tribute band “Vero a Metà”, in programma sabato 2 agosto.