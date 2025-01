Pontinia, il bilancio dell’incidente sale a due morti

Si aggrava il bilancio della tragedia in via del Quartaccio a Pontinia: due morti in un drammatico incidente stradale. Sono le vittime di uno scontro frontale tra due auto. Un cittadino rumeno di 50 anni ha perso la vita sul colpo, mentre una giovane donna di origini albanesi è deceduta poco dopo per le ferite riportate.

Cause ancora in corso di accertamento. Rilievi della polizia locale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere una donna di nazionalità albanese.

La viabilità nella zona è stata interrotta per consentire i rilievi e il recupero dei veicoli coinvolti.

La comunità pontina è sconvolta per le ennesime morti sulle strade della provincia. Soltanto nei primi quattro giorni dell’anno, si sono registrate tre vittime.