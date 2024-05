Pontinia, il grande coro “Sinergie Corali” in tournée

Il grande coro “Sinergie Corali”, composto dai cori “Liberi Cantores” e “Corale città di Pontinia”, ha tenuto una tournée di due giorni tra Caserta e la Reggia di Caserta. Sabato 11 maggio si è esibito al Duomo di Caserta vecchia, mentre domenica 12 maggio durante la Santa Messa nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Il coro, composto da 60 elementi, è nato nel 2021 dopo la pandemia per riportare in vita le due corali dell’agro pontino. Diretto alternativamente dai maestri Rita Nuti e Roberta Cappuccilli, il coro è accompagnato dal maestro Barbara Magnoni. Ha già tenuto concerti in varie località italiane, tra cui Assisi, Orvieto e Procida nel 2022. L’invito a esibirsi nella Cappella Palatina è stato un evento speciale, reso possibile grazie all’invito della Diocesi di Caserta. Prossimo appuntamento importante il 29 giugno 2024 a Roma, presso la Chiesa degli Artisti, in occasione delle celebrazioni in onore di San Pietro e Paolo.