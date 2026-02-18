Pontinia, il Teatro Fellini riapre: presentata la nuova stagione tra spettacoli, radio e spazio giovani

Il Teatro Fellini di Pontinia torna finalmente alla città. Nella sala di Piazza Indipendenza 9 si è svolta la conferenza stampa di presentazione della riapertura, resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune e la compagnia che gestirà la struttura. Un momento atteso dalla città, che segna il ritorno di uno spazio culturale centrale per il territorio.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Eligio Tombolillo, l’assessore alla Cultura Maria Rita D’Alessio, il direttore artistico Pierluigi Polisena, il direttore tecnico Gianluca Panecaldo, l’artista Martufello e alcune delle compagnie coinvolte nella prima parte della stagione teatrale 2026. A chiudere la mattinata, un monologo dedicato alle donne, interpretato da due giovani attrici del teatro.

A introdurre la presentazione è stato il Sindaco Eligio Tombolillo:

<<Sono felice di questa mattina, voglio ringraziare gli addetti al Comune di Pontinia che si sono prodigati per raggiungere l’obbiettivo insieme all’assessore alla cultura. Riattivare questo teatro è un bel risultato. Martufello l’abbiamo adottato ormai, dovremmo dargli la cittadinanza onoraria. Pontinia ridiventerà il centro comunale della provincia con un teatro come il Fellini.>>

Successivamente è intervenuta anche l’assessore alla Cultura Maria Rita D’Alessio:

«Benvenuti al Fellini, siamo qui per presentare la programmazione della mezza stagione del teatro. Abbiamo aperto anche alle associazioni del nostro territorio come l’associazione la macchia, voglio ringraziare Polisena e Panecaldo. Già dalla locandina si può evidenziare l’alternanza tra attori noti e meno.»

Sulla gestione e sulle nuove funzioni della struttura è intervenuto il direttore tecnico Gianluca Panecaldo:

«Spazio comune è la società che gestirà il teatro. Siamo un’associazione multifunzione. Non sarà solo un teatro ma un punto di ritrovo giovanile. Questa mattina riceveremo il vice segretario di sport e salute con una radio da loro finanziata (stai in radio) che sarà la radio di Pontinia. Per 5 spettacoli il costo è di 100€.»

Il direttore artistico Pierluigi Polisena ha poi illustrato la visione culturale del progetto:

«Vorremmo dare la possibilità a tutti di potersi esprimere, la necessità della radio è quella di potersi esprimere. Sarà una radio innovativa, andremo in giro per intercettare le cose belle che il territorio ci offre. C’è la possibilità di creare una compagnia stabile del teatro. Vorremmo fare una compagnia professionale senior e junior. L’apertura sarà con uno spettacolo di Michele la ginestra che aprirà la stagione. Martufello ci ha dato il supporto da primo giorno.»

A portare un contributo carico di affetto per la città è stato anche Martufello:

«Pontinia diventa sempre più bella, ci vengo da sempre. Il bagaglio purtroppo è chiuso, non ci è stata la possibilità (dalla banca d’Italia) di fare uno spettacolo per la nostra storia. Il Fellini è un bellissimo tetro, verrò qui il 14 con il mio spettacolo. Non parlerò di politica, la può fare solo qualche attore che ci capisce.»

La riapertura del Teatro Fellini rappresenta così non solo il ritorno di una stagione di spettacoli, ma anche la nascita di un vero e proprio polo culturale e di aggregazione, pensato soprattutto per i giovani e per valorizzare le energie artistiche del territorio. Un nuovo inizio che punta a fare del teatro un luogo vivo, aperto e partecipato.