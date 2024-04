Pontinia, il weekend sarà all’insegna dello street food

Con l’arrivo della primavera, Pontinia si prepara ad accogliere una festa dedicata allo street food più autentico. Si tratta del “Festival dello Street Food”, in programma per domenica prossima dalle 10 alle 22, che segna l’inizio della sua prima edizione con una ricca proposta di piatti tipici della Ciociaria.

L’evento si propone di valorizzare le prelibatezze locali, offrendo una vasta gamma di sapori tradizionali, tra cui gnocchetti alla ciociara con crema di scampi, arrosticini di pecora, pizza fritta ciociara, pecora al sugo, cacio cavallo “impiccato”, pasta alla carbonara con tartufo e dolci tipici. Ma non mancano anche classici dello street food come arancini, cannoli, patate a spirale, pasta guanciale e pachino, carne di bufala gourmet, panzerotti ripieni, cartocci di calamari e gamberi, panini con polpo, grigliate, hamburger di scottona e molto altro, inclusi i tradizionali panini con salsiccia, porchetta e provola.

Oltre agli stand gastronomici, l’atmosfera di Piazza Indipendenza sarà animata da mercatini dell’artigianato e da un ricco calendario di spettacoli ed intrattenimento per tutta la famiglia. Le attività inizieranno alle 10 con l’apertura degli stand e una performance delle Majorettes dell’A.S.D. White Flower. Seguiranno laboratori per bambini alle 11 e divertimenti per i più piccoli come gonfiabili (a partire dalle 15), animazione con mascotte, truccabimb i e palloncini cur ati dalla Sunflower Animazione, con “La Fata Trucchina” in testa (a partire dalle 16). Alle 15:30 si terrà un’altra esibizione di danza a cura dell’A.S.D. Creale Dance & Fitness. A chiudere l’evento, il suono del sassofonista professionista Oreste Monti con un live musicale che prenderà il via alle 20.

Parlando dell’iniziativa, il Segretario Cristian Vitali ha dichiarato: “Abbiamo preso ispirazione dall’International Street Food tenutosi a Sabaudia di recente e abbiamo deciso che anche a Pontinia doveva esserci una manifestazione del genere. L’intento è di renderla un evento annuale, come previsto fin dalla fondazione dell’Associazione Pontinia In Festa nel 2020”. Il Presidente Ubaldo Coco ha aggiunto: “Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con il corso gratuito di primo soccorso, volevamo tornare a proporre un evento coinvolgente e diversificato. Siamo entusiasti di questa nuova edizione del Festival dello Street Food che si preannuncia davvero speciale”.