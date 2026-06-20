Pontinia, in arrivo 600mila euro per l’edilizia scolastica

Importanti finanziamenti per l’edilizia scolastica di Pontinia sono stati stanziati nell’ultimo periodo nell’ambito dei contributi previsti dal Decreto n. 229 del Ministro dell’Istruzione. Si tratta di considerevoli somme per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza dei plessi, previste dalla cosiddetta “Missione 4” per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università e dal piano di messa in sicurezza finanziato con il Pnrr.

Il Comune ha ricevuto 300mila euro per lavori interni nella scuola G.Verga, in particolare sulla palestra e sull’aula magna. L’appalto è già scattato e la settimana prossima sarà aperto il cantiere. Altri 130mila euro sono stati destinati invece alla scuola Don Milani per la messa in sicurezza ai fini antincendio, con la realizzazione di nuove scale adeguate alle ultime norme. Una volta acquisito il parere paesaggistico inizieranno i lavori. Un ulteriore decreto ministeriale con scorrimento della graduatoria ha ammesso a finanziamento un terzo progetto, riguardante il rifacimento della copertura delle scuole medie di Quartaccio, dell’Istituto Manfredini.

Grazie a risorse per un ammontare di 200mila euro sarà definitivamente risolto il problema dell’infiltrazione di acque meteoriche dal tetto dell’edificio e si provvederà anche a risanare le tinteggiature ammalorate. Tale situazione, unita alle altre, era stata segnalata dal Settore Lavori Pubblici e con l’interessamento dell’assessore competente Massimo Mantova ha portato alle richieste di finanziamento poi accolte dal Ministero. In precedenza era stata segnalata un’altra lacuna, l’assenza della rampa per disabili alla Don Milani: il progetto è stato finanziato ed appaltato, con tutta probabilità si passerà alla realizzazione prima del ritorno sui banchi.

Prospettive incoraggianti accolte con soddisfazione dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Romina Realacci: “L’Amministrazione ha fatto di tutto per intercettare i finanziamenti necessari per l’edilizia scolastica di Pontinia. Con il sindaco Eligio Tombolillo, molto sensibile su queste tematiche, sono state fissate delle priorità dimostrando la massima attenzione per il mondo della scuola ma anche per gli alunni con disabilità. Teniamo molto alla sicurezza dei nostri alunni e alla qualità dei nostri plessi: bambini e ragazzi devono crescere e imparare all’interno di scuole adeguate e moderne”.