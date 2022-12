Pontinia, in arrivo la III edizione della Sagra della Bufaletta

Sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre, in occasione del “compleanno” della città torna a Pontinia la tradizionale Sagra della Bufaletta, alla sua III edizione, nella sua versione natalizia tra StreeT Food e mercatini di Natale, per celebrare uno dei simboli dell’Agro Pontino, Lady Bu – La Bufala dalla testa alla coda – il Natale Pontino.

Vecchie usanze e riti contemporanei, in un’atmosfera di rinnovato folklore: enogastronomia, cultura e storia, per una nuova narrazione del territorio.

Simbolo dell’intera manifestazione sarà la maschera di LADY BU, per reinventare la figura della bufala, l’animale simbolo di Pontinia emblema della sua storia, delle sue origini e chiave di lettura del futuro. La bufala è il “totem” dell’Agro Pontino, un pretesto figurativo per risvegliarne l’orgoglio.

Lady Bu abiterà come consuetudine il MAP (Museo dell’Agro Pontino) in piazza Jf Kennedy, con due serate all’insegna dello street food, stand gastronomici e mercatini di Natale tutti a tema bufala, il mozzarella bar dedicato alla mozzarella di bufala; si beve e si brinda a KM zero, con aziende vinicole e brassicole dell’Agro Pontino.

La sagra si trasforma in un importante strumento di valorizzazione della carne di bufala e del territorio circostante; un pretesto e un’occasione per indagare e saperne di più.

Nell’offerta enogastronomia un mix di ricette tradizionali e sperimentazioni attuali come ad esempio, il panettone, i tortellini, il gran bollito, la trippetta, kebab di bufala, scarpetta al ragu di bufala.

I portici del museo saranno riempiti da piccole botteghe temporanee con un twist natalizio con produttori ed artigiani selezionati per degustare e portare a casa tutto ciò che la bufala ha da offrire: latte, yogurt, formaggi, salumi, carne, liquori, burro, cosmetici ed altre eccellenze del territorio.

L’ingresso è libero e a partire dalle ore 11.