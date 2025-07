Pontinia, in auto con coltello e sfollagente: arrestato sorvegliato speciale

E’ nel corso di un normale servizio di controllo che i carabinieri della Stazione di Pontinia hanno sorpreso un uomo, sottoposto già alla sorveglianza speciale, mentre si aggirava in auto con uno sfollagente ed un coltello dalla lunghezza rispettivamente di 53cm e 9cm.

L’uomo, un 46enne residente a Sabaudia, e sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, è stato dunque arrestato in flagranza per il reato di evasione e denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo d’armi. Terminate le operazioni di rito dunque con l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.