Pontinia, in dirittura d’arrivo i lavori in viale Giulio Cesare

Sono ormai in dirittura d’arrivo a Pontinia i lavori per i nuovi marciapiedi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo viale Giulio Cesare, con la chiusura dei cantieri che avverrà entro la prima decade di luglio.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa di Maenza “Edil Scavi Srl”, aggiudicataria dell’appalto per un importo di oltre 339mila euro. Si è intervenuti per riqualificare i marciapiedi lungo il tratto di via Giulio Cesare compreso tra via Mameli e via Marconi, a ridosso di scuole e attività commerciali e in prossimità della Chiesa di Sant’Anna e del collegamento con piazza Indipendenza e con le strade del centro urbano. Sono stati poi rimossi gli ostacoli per le persone con difficoltà motorie e sono stati introdotti accorgimenti e segnalazioni per consentire ai non vedenti o a quanti hanno problemi di udito l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.

Il sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la realizzazione dell’opera: “Sono felice per questa importante novità per la nostra Città, fondamentale per la sicurezza, la migliore vivibilità e l’aspetto estetico. Mi fa particolarmente piacere pensare che il mese prossimo i tanti visitatori attesi per la festa della nostra Patrona Sant’Anna potranno ammirare le nuove opere sulla tanto trafficata via Giulio Cesare. Si tratta di un nuovo passo nel programma di questa Amministrazione mirato alla rigenerazione e al rilancio dei beni pubblici”.