Pontinia, inaugurato il centro diurno “Il Piccolo Principe”

E’ stato inaugurato ieri, lunedì 27 ottobre, in via Aldo Moro, il Centro Diurno “Il Piccolo Principe”, un fiore all’occhiello per il Distretto Socio Sanitario Latina Due. La struttura, completamente riqualificata con risorse comunali riorganizzando gli spazi dell’ex Centro Anziani, sarà un polo sperimentale a tutela della disabilità e si rivelerà un punto di riferimento per ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, ma non solo.

Al taglio del nastro hanno provveduto il Sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo, il sindaco di Latina Comune capofila Matilde Celentano e l’assessore regionale all’Inclusione Sociale Massimiliano Maselli. Intervenuti inoltre i sindaci di Sabaudia e Sermoneta, Alberto Mosca e Giuseppina Giovannoli, i consiglieri regionali Angelo Tripodi, Vittorio Sambucci e Salvatore La Penna, l’assessore ai Servizi Sociali del capoluogo Michele Nasso. la caposervizio dell’ufficio di Piano del Distretto Lt 2 Flora Viola, la responsabile della Asl di Latina Lorena Di Lenola e la responsabile del Quinto Settore del Comune di Pontinia Francesca Pacilli.

Il servizio, in seguito ad un apposito bando, sarà gestito dalla Cooperativa “Ninfea” di Sabaudia. A tal proposito hanno illustrato attività e modalità di ammissione al Centro il direttore Allen Trenta ed il coordinatore Daniele Bianchi: nei moderni locali saranno allestiti laboratori occupazionali e digitali e saranno proposti percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro, parent training, social skills e abilità di vita quotidiana; in questa fase sperimentale di partenza il Centro avrà una ricettività di 30 posti, 20 dei quali destinati al “Dopo di Noi” e 10 a ragazzi con disabilità di età compresa tra i 16 e i 18 anni; il requisito principale per l’ammissione sarà la residenza nei territori del Distretto mentre ulteriori aspetti saranno definiti in un apposito regolamento dal Comitato dei sindaci; “Il Piccolo Principe” sarà comunque aperto e a disposizione dei cittadini per ulteriori informazioni.

Entusiasta il “padrone di casa”, Eligio Tombolillo: “Per noi è una grande gioia, lavoravamo da anni su questo progetto e grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti ad attivare una bellissima realtà per l’intero territorio distrettuale. Si tratta di un primo importante passo che condurrà verso altre conquiste a favore delle persone con disabilità: cito a tal proposito il progetto legato al recupero dell’Albergo Pontino, in piazza Indipendenza, destinato a diventare un riferimento per le iniziative legate al cosiddetto “Dopo di noi”. Con la sinergia attivata insieme agli altri Comuni contiamo di raggiungere altri soddisfacenti risultati”.

La prima cittadina di Latina, Matilde Celentano, ha ringraziato lo stesso Tombolillo: “Per primo ha creduto in questo progetto e grazie alla sua disponibilità, unita al contributo degli altri enti coinvolti, si è riusciti a ribadire la ferma volontà di considerare tra le priorità la fragilità della disabilità. Abbiamo lavorato in squadra, mettendo in campo una collaborazione istituzionale che sta dando i suoi frutti. Personalmente sono orgogliosa di rappresentare il Comune capofila di una una rete socio-sanitaria tra le più efficienti del Lazio”.