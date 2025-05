Pontinia, incendio in un fondo agricolo

Un incendio è divampato in via Migliara, a Pontinia, coinvolgendo anche un immobile. A segnalare l’accaduto è stata una chiamata al numero di emergenza 112, che ha attivato l’intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri della Stazione locale.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dalla combustione di residui vegetali, probabilmente accumulati dopo la pulizia di un terreno agricolo. In pochi minuti il fuoco si è esteso, minacciando una struttura presente nelle vicinanze.

Provvidenziale l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Latina, che hanno lavorato rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione le cause del rogo.