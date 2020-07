Pontinia, incidente stradale sulla Migliara 47: muore un ragazzo

Una nuova vittima della strada in provincia di Latina. Ieri sera (30 giugno), un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale sulla Migliara 47, a Pontinia, mentre viaggiava in sella al suo scooter.

Immediati sono stati i soccorsi, ma quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati per il giovane non c’era purtroppo più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Terracina che hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica dello scontro avvenuto tra il motorino e un’auto, e anche per accertare eventuali responsabilità.