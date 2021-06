Pontinia, incidente sull’Appia: la donna tedesca era ubriaca al volante

Era ubriaca al volante quando si è scontrata con un autocarro. Proseguono da parte dei Carabinieri del Nor, sezione radiomobile della compagnia di Latina, gli accertamenti per stabilire le cause del grave incidente stradale avvenuto ieri sulla strada statale “Via Appia” all’altezza di Pontinia.

Lo scontro ha coinvolto un’autovettura con alla guida una donna 57enne tedesca ed un autocarro guidato da un 43enne.

La donna, per cause ancora da definire, si è scontrata frontalmente con l’autocarro ed è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma in eliambulanza.

Dopo i dovuti accertamenti è risultata positiva all’alcool test con un tasso alcolemico pari a 1,93 g/ml. La 57enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza.