Pontinia, indiani in auto con un finto Kalashnikov e pistole senza tappo rosso

Una scena che ha destato allarme quella vissuta ieri sera a Pontinia. Intorno alle 19, in un parcheggio del centro, alcuni passanti hanno notato un gruppo di uomini intenti a maneggiare delle armi e hanno subito chiamato il 112.

Quando i carabinieri della Stazione di Latina Borgo Grappa sono arrivati sul posto, hanno trovato un gruppo di cittadini indiani. Tra loro un 25enne residente a Sabaudia che, alla vista della pattuglia, ha cercato invano di chiudere in fretta il bagagliaio della propria auto. Dentro, però, c’era tutto ciò che bastava a far scattare la denuncia: un fucile d’assalto AK-47 riprodotto fedelmente e tre pistole, due delle quali – compreso il fucile – senza tappo rosso.

Il materiale è stato sequestrato, perché privo degli elementi necessari a distinguerlo da vere armi da fuoco, e per il giovane è scattata una denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’arsenale sarebbe servito solo per girare alcuni video da pubblicare su una piattaforma di condivisione online. Una “sceneggiata” che però, a giudicare dall’intervento delle forze dell’ordine, rischia di costare cara al protagonista.