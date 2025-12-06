Pontinia, irregolarità nell’allevamento di bovini: scatta la denuncia

È nell’ambito di un’attività di controllo contro il fenomeno del caporalato che i Carabinieri della Stazione di Pontinia, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina e sotto la direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sono intervenuti ieri presso un’azienda del posto impegnata nell’allevamento di animali.

Durante l’ispezione sono emerse diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Il titolare dell’azienda, un 41enne del posto, è stato denunciato a piede libero per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, l’omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti e la mancata formazione sia sulle norme di sicurezza sia sull’uso delle attrezzature. Le violazioni hanno comportato delle sanzioni per un totale di circa 7.800 euro.

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno inoltre verificato la posizione di due lavoratori, tra cui un cittadino indiano. Entrambi sono risultati regolarmente assunti e, nel caso del lavoratore straniero, in regola anche con il permesso di soggiorno.