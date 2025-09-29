Pontinia, irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti in un caseificio

Nei giorni scorsi, i militari del NIPAAF del Gruppo CC Forestale di Latina, a seguito di una segnalazione, hanno effettuato un controllo presso un caseificio nel Comune di Pontinia, verificando il rispetto delle normative ambientali. Durante l’ispezione sono state riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti, con violazioni riguardanti lo stoccaggio e il deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi in due aree dell’azienda.

In particolare, i rifiuti erano stoccati senza adottare le misure necessarie per evitare il contatto diretto con il suolo e senza sistemi per il recupero del percolato in apposite vasche. Sono stati sequestrati circa 27 metri cubi di rifiuti e le porzioni di terreno coinvolte, con l’autorizzazione del P.M. di turno.

Al momento, l’amministratore unico dell’azienda casearia è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni accertate.